صفر في المئة نسبة أمية الإنترنت في الإمارات

المصدر: زياد فؤاد

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تصدرت الإمارات والسعودية التصنيف العالمي لنسبة القادرين على استخدام الإنترنت، حيث تشاركتا الدولتين في نسبة 100% من القاطنين على أراضيهما يستخدمون الشبكة العنكبوتية.

ووفقا لموقع الإحصاءات العالمي "ستاتس فيد"، انعدمت أمية الإنترنت في الإمارات والسعودية مع إجادة كل القاطنين للتعامل مع الشبكة العنكبوتية.

وجاءت إريتريا أقل دول العالم في قدرة القاطنين على أراضيها في التعامل مع الإنترنت بنسبة 1% فقط يستخدمون الشبكة هناك، يليها الصومال ويستخدم 2% من شعبها الإنترنت، ثم أوغندا بـ6%، بينما الإمارات والسعودية وأيسلندا 100% من القاطنين على أراضيهم يستطيعون استخدام والوصول للإنترنت.

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