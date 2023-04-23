دبي.. ألوان من البهجة في العيد

المصدر: دبي - البيان

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شهدت احتفالات «العيد في دبي» فعاليات ثرية ومتنوعة، بين الترفيه في المرافق العالمية المتعددة، التي تتميز بها الإمارة، والتي تؤكد باستمرار مكانتها العالمية مدينة نابضة بالحياة، بجانب المغامرات التي تجذب الملايين إليها في المناسبات والأعياد، مروراً بتجارب التسوق في العديد من مراكزها، حيث استمتع سكان المدينة وزوارها بأجواء عنوانها البهجة والفرح في جميع الأرجاء داخل المرافق المغطاة وفي الهواء الطلق.

أجندة عامرة

وحرصت مرافق الإمارة على تقديم أجندة عامرة خلال العيد، وضعت أمام الزوار العديد من الاختيارات والعروض لتلبية جميع أذواق أفراد العائلة والأصدقاء.

وتضمنت الاحتفالات عروض الألعاب النارية المذهلة، التي أنارت سماء دبي، والأنشطة الترفيهية والاستعراضات الراقصة وألعاب الخفة وغيرها من الفعاليات المتجولة، واستمتع الأطفال من خلال مجموعة من ورش العمل الفنية وصنع بطاقات التهنئة بالعيد، والرسم على الوجوه، والتزلج على الجليد مع الغناء، وورش رسم الطيور وسرد القصص، بجانب الحفلات الغنائية والأهازيج الشعبية خاصة الحربية والعيالة في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف ودبي فستيفال سيتي مول وسيتي ووك والسيف وسيركل مول وابن بطوطة مول وسيتي سنتر ديرة، ونخيل مول، والخوانيج ووك وذي أوتلت فيلدج، وصولاً إلى العروض المسرحية وفقرات التنورة والعزف الموسيقي، ضمن باقة لونت الإمارات بألوان البهجة طوال أيام العيد من القرية العالمية إلى سيتي ووك مروراً بجميع مراكز التسوق والمرافق الترفيهية المختلفة.

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