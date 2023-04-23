شواطئ وحدائق الإمارات تجتذب الزوار في العيد

المصدر: الشارقة، عجمان: عصام الدين عوض ووام

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شهدت شواطئ وحدائق الإمارات إقبالاً كبيراً من الزوار خلال اليومين الأول والثاني من عيد الفطر المبارك، إذ توافدت الأسر لقضاء أوقات جميلة والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة في مختلف المناطق. وقد اجتذب شاطئ الحيرة بمنطقة الفشت بالشارقة مئات الزوار، حيث يمثل الشاطئ وجهة لعشاق الرياضات البحرية ورياضة المشي، إضافة إلى الألعاب الترفيهية التي تجتذب الأطفال، الأمر الذي جعله وجهة سياحية عائلية تجمع ما بين الاستجمام والرياضة والترفيه في مكان واحد، كما يعد الشاطئ أحدث فرصة للمستثمرين ورواد الأعمال في قطاع الترفيه والضيافة للاستفادة من وجهات السياحة النوعية في الإمارة، ويعد أطول شاطئ في مدينة الشارقة ويمتد على طول 3.5 كيلومترات ويطل على الخليج العربي، مقدماً للزوار والسياح وجهة جديدة في قائمة أبرز خيارات السياحة البحرية في الشارقة.



كما استقبلت بلدية الحمرية زوار حديقة الشاطئ بالورود والحلويات، فوزعتها على الأسر التي توافدت طيلة اليومين الأول والثاني لقضاء أوقات جميلة بمنطقة الحمرية.



وأصبح شاطئ الحيرة قبلة للزائرين للشارقة، حيث تم توفير كافة المرافق الترفيهية متكاملة الخدمات، بما يضمن وصول جميع أفراد المجتمع إليها.



وأكد زوار للشاطئ أنه أضحى جاذباً للأسر لما يتميز به من أمان وأماكن للجلوس وممارسة رياضة المشي، لذلك توجهوا إليه لقضاء أجمل الأوقات، خصوصاً، مع اعتدال الطقس ما ساعدهم للاستمتاع بإجازة عيد الفطر السعيد، لافتين إلى أنهم خصصوا ووضعوا برامج لزيارة المناطق السياحية والحدائق المنتشرة في الشارقة، لافتين إلى أن ما يميز شاطئ الحيرة توافر الألعاب المختلفة والتي تناسب كافة الأطفال، ما يجعله وجهة مفضلة وجاذبة للأسر .



من جهة أخرى استقبلت بلدية الحمرية كافة زوار حديقة الشاطئ مع صبيحة أول وثاني أيام عيد الفطر السعيد بتقديم الورود والحلويات إلى كافة الأسر التي توافدت عليها لقضاء أوقات جميلة بين أحضان منطقة الحمرية في الشارقة ، فاستقبلت الأهالي بكافة اللغات وقدمت لهم الهدايا وتمنت لهم قضاء أوقات سعيدة مع أفراد أسرهم وأطفالهم على الشاطئ والحديقة الشاطئية بالحمرية ، وذلك بحسب مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، والذي أكد استنفار الجهود لخدمة الزوار، وإبراز واجهة الحمرية كمنطقة ترفيهية وبيئية وسياحية جاذبة للجميع.



عجمان



استقبلت شواطئ وحدائق عجمان في أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك الزوار، حيث توجه كثير من المواطنين والمقيمين بأسرهم إلى شاطئ وحدائق عجمان، لقضاء عطلة العيد بعيداً عن المراكز التجارية، حيث أكدوا أن المتنزهات والشواطئ تعتبر متنفساً طبيعياً للأسر والعائلات في أوقات الأعياد وعطلات نهاية الأسبوع، مصطحبين معهم أطفالهم، لقضاء أوقات ممتعة مليئة بالراحة والهدوء.



مراقبة



وأشاروا إلى أن شاطئ عجمان تم رفده بالكثير من الخدمات، التي تقدم للجمهور، ما أهله لأن يكون أكثر جذباً للمصطافين، إضافة إلى وجود فرقة الإنقاذ البحري التابعة لإدارة الدفاع المدني لمراقبة الشاطئ، من أجل سلامة المتنزهين، كما استقبلت الحدائق العامة الأسر والأطفال على مدار عطلة عيد الفطر المبارك، كما استقبلت مراكز التسوق العديد من الزوار خلال العطلة.



وزينت بلدية عجمان شوارع الإمارة، والحدائق والميادين والجسور بالإمارة، ومنطقتي مصفوت والمنامة، بعبارات التهنئة واللوحات المضاءة، التي تعكس فرحة الجماهير بعيد الفطر السعيد، كما أعلنت إدارة الزراعة والحدائق عن افتتاح كل الحدائق والمرافق العامة، خلال أيام عيد الفطر السعيد من 4 عصراً حتى الحادية عشرة مساء.



الظفرة



وفي الظفرة شهدت الحدائق العامة والشواطئ إقبالاً كبيراً من الجمهور والأسر والأطفال للاستمتاع بأجواء عيد الفطر السعيد من خلال الفعاليات المتنوعة التي نظمها فريق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة تحت شعار فعاليات «فرحة العيد». وتضمنت الفعاليات مسابقات ثقافية تم خلالها تقديم جوائز للفائزين إضافة إلى ألعاب للأطفال وأكشاك للأسر المنتجة، وركن للرسم، وشخصيات كرتونية بمشاركة فرقة العيالة التي قدمتها فنونها الشعبية وأهازيجها.

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