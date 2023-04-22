بلدية الفجيرة تستقبل العيد بجولات تفتيشية ومراقبة الخدمات

المصدر: الفجيرة – عائشة الكعبي

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كشف محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة عن اتخاذ بلدية الفجيرة الاستعدادات كافة والتجهيزات المكثفة في مختلف أجهزتها الخدمية والرقابية لاستقبال عيد الفطر المبارك، بإعداد خطة متكاملة حرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات للجمهور خلال أيام أجازة العيد السعيد.

لافتاً إلى حرصهم هذه الأيام على تكثيف حملاتهم التفتيشية من خلال برنامج شامل الذي ينظم عمل مراقبي البلدية بالقيام بالزيارات الدورية والمفاجئة على جميع المحلات والأسواق التجارية والمنشآت الصحية والغذائية.

مراقبة الأسواق

وأضاف الأفخم سيتم مراقبة المحال التجارية والمطاعم والمؤسسات العاملة في مجال توزيع وبيع وتجارة المواد الغذائية والخضراوات والفواكه واللحوم، إلى جانب التركيز أيضاً على الصالونات ومراكز التجميل الخاصة بالرجال والنساء بمختلف أنحاء الإمارة للتأكد من تطبيقها كافة الاشتراطات الصحية .

والتأكد من المواد والأدوات المستخدمة ومدى صلاحيتها وسلامتها، وقيام قسم حماية المستهلك على مراقبة الحملات الترويجية والتنزيلات في مختلف المحلات والمراكز التجارية والتأكد من السلع المعروضة تجنباً لعمليات التلاعب بالأسعار والغش التجاري.

35 جولة مفاجئة

وذكر الأفخم عن تنفيذ 35 جولة تفتيشية مفاجئة لمنافذ البيع في الإمار ة بهدف مراقبة الأسعار للمنتجات الخاصة بزكاة الفطر والتأكد من تواريخ صلاحيتها، كما تم تنفيذ حوالي 342 جولة لمراقبة الأسواق في خطوة للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات والضوابط والأنظمة.

جاهزية المسالخ

وأشار الأفخم إلى أن مسالخ الفجيرة على أتم الاستعداد والجاهزية لسرعة إنجاز طلبات الذبح وفق آلية عمل منظمة، حيث تم استكمال وتجهيز المقاصب التابعة لإمارة الفجيرة والبالغ عددها 4 مقاصب في الفجيرة ومنطقة الطويين ومنطقة مسافي ومنطقة قدفع، لاستيعاب حركة الذبح التي تشهد تزايداً خلال الشهر الفضيل والتأكد من تطبيق معايير الصحة العامة في عمليات الذبح والتأكد من خلو الذبائح من الأمراض الحيوانية تحت إشراف كادر بيطري.

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