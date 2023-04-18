بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يوجه برفع مخصصات أصحاب الهمم إلى 70 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، بزيادة مخصصات المنفعة المالية لأصحاب الهمم للعام الجاري إلى 70 مليون درهم.

يأتي توجيه سموه في إطار استراتيجية إمارة دبي لدمج وتمكين أصحاب الهمم، وحرصها على منحهم الاستقرار والدعم الشامل، بما يضمن تعزيز دورهم وإسهامهم في مسيرة التنمية باعتبارهم شركاء فاعلين في العطاء للوطن.

تخفيف الأعباء المالية

وقالت معالي حصة بو حميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي: إن رفع مخصصات المنفعة المالية لأصحاب الهمم إلى 70 مليون درهم سيسهم في توسيع عدد المستفيدين، وتعزيز فرصهم في تنمية قدراتهم، والاندماج بشكل إيجابي في المجتمع، مؤكدة أن أحد أهم ممكنات الأطفال من أصحاب الهمم يتمثل في توفير التأهيل المناسب، والذي يشكل في الكثير من الأحيان عبئاً مالياً على الأسر خاصة ممن لديهم أكثر من ابن أو ابنة من أصحاب الهمم.

برامج وسياسات

وساعدت منفعة أصحاب الهمم منذ بدء توفيرها قبل نحو عام العديد من الأطفال من أصحاب الهمم على الالتحاق بمراكز التأهيل والمؤسسات التعليمية، بعد أن خففت الأعباء المالية عن الأسر والمتمثلة في النفقات الدراسية ومعلمي الظل والأدوات المساعدة. وتعمل دبي على توفير الدعم الكامل لأصحاب الهمم، عبر مجموعة من البرامج والسياسات، التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع على النحو الأمثل، شركاء فاعلين في مسيرة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال العمل ضمن إطار موحد يعزز فاعلية البرامج والمبادرات القائمة، ويسهم في استحداث المشاريع الجديدة، وفق رؤية واضحة، تستهدف زيادة مشاركة وإدماج هذه الفئة المجتمعية المهمة ودعمها بالكامل.

دمج وتمكين

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد أقر خلال العام الماضي منفعة مالية جديدة تصرف لأصحاب الهمم من مواطني إمارة دبي، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدمج والتمكين، التي تعتمدها إمارة دبي لأصحاب الهمم.

ويستفيد من المنفعة أصحاب الهمم من مواطني إمارة دبي، بما يتناسب مع احتياجاتهم التأهيلية والتعليمية، وتصرف ضمن خدمات رئيسة هي: الالتحاق بمؤسسة تعليمية بدءاً من مرحلة رياض الأطفال إلى الجامعات أو مراكز التدريب المهني أو المراكز المخصصة لتقديم الجلسات التأهيلية، وتوفير معلم ظل، وتوفير مقدم رعاية، أو مساعد شخصي، أو مدرب مهني، أو مترجم لغة إشارة.

ومن الخدمات أيضاً توفير الأجهزة والأدوات المساعدة، وتأهيل وسيلة تنقل أو سيارة لتكون ملائمة لنقل الشخص من أصحاب الهمم، وتأهيل بيئة العمل لدعم توظيف أصحاب الهمم وتمكينهم من العمل في بيئة مؤهلة ودامجة.

وتلبي الخدمة عدداً من الاحتياجات القائمة والتي تشكل عبئاً مالياً على الأسر، خاصة من لديهم أكثر من ابن أو ابنة من أصحاب الهمم، ويمكن للراغبين في تقديم طلباتهم الاطلاع على الشروط والمعايير على الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية المجتمع في دبي أو الاتصال على الرقم 8002121، كما يمكن التقدم بالطلبات والمستندات من خلال مركز إسعاد المتعاملين التابع للهيئة في مركز البرشاء المجتمعي أو عبر التطبيق الذكي (CDA_Dubai) أو من خلال مركز سند للتواصل.

طريقة الصرف

تصرف المخصصات ضمن خدمات رئيسة هي:

. الالتحاق بمؤسسة تعليمية ومراكز التأهيل.

. توفير معلم ظل وتوفير مقدم رعاية أو مساعد شخصي أو مدرب مهني أو مترجم لغة إشارة.

. دعم توفير الأجهزة والأدوات المساعدة.

. تأهيل وسيلة تنقل أو سيارة لتكون ملائمة لنقل الشخص من أصحاب الهمم.

. تأهيل بيئة العمل لدعم توظيف أصحاب الهمم وتمكينهم.

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