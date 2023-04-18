دبي.. جهود لا تتوقف على طريق دعم أصحاب الهمم

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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يحظى أصحاب الهمم في دبي برعاية كبيرة من القيادة الرشيدة، التي تحرص على توفير كل سبل الرعاية الاجتماعية لأصحاب الهمم وأسرهم، بغرض تمكينهم ودمجهم في المجتمع، من خلال تصميم المرافق العامة والبنية التحتية في الإمارة وفق معايير عالمية، بجانب برامج للتدريب والتأهيل لاكتساب الخبرات وتأمين الحياة الكريمة، وتقديم خدمات نوعية وتشريعات ومبادرات اجتماعية لضمان حصولهم على الفرص.

ويولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أصحاب الهمم الاهتمام والرعاية والمتابعة المباشرة لأوضاعهم واحتياجاتهم.

فرص وخبرات

وتظهر إسهامات إمارة دبي في دعم وتمكين ودعم أصحاب الهمم، من خلال جهودها اللافتة، لتكون مدينة صديقة لهم، ومن بينها: إطلاق المجلس التنفيذي لإمارة دبي مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، التي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

مبادرات وبرامج

وتسعى هيئة تنمية المجتمع بدبي باستمرار لطرح العديد من المبادرات والبرامج المتخصصة، التي تهدف إلى تمكينهم والاهتمام باحتياجاتهم وتأهيلهم لتخطي كل ما يواجههم من تحديات، والوصول بهم إلى أقصى إمكاناتهم.

وتم اعتماد المنفعة المالية للإعاقة ضمن مشروع دراسة منظومة الخدمات والمنافع الاجتماعية لأصحاب الهمم، ويجري العمل على توفير الخدمات الإسكانية الدامجة والإسكان الآمن، كما تم توفير خدمات الراحة المؤقتة لمقدمي الرعاية لأصحاب الهمم، وكذلك العمل على استراتيجية أزمات وكوارث دامجة على مستوى دبي.

مرافق مؤهلة

وتم تصميم المرافق العامة والبنية التحتية لإمارة دبي وفق نموذج مؤهل، حسب أفضل المعايير العالمية، لتكون سهلة الوصول من قبل الجميع، وتبنت دبي أفضل الممارسات العالمية، حيث يعد دليل «كود دبي للبيئة المؤهلة» والمشمول ضمن كود دبي للبناء، الذي اعتمدته اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في عام 2017، من أهم المشاريع التي تم من خلالها تبني مفهوم التصميم الشامل لكل المنشآت.

جهود ملموسة

وتعتبر جهود إمارة دبي ملموسة وواضحة في دمج الطلبة من أصحاب الهمم في النظام التعليمي، حيث ارتفع عدد الطلبة من أصحاب الهمم، خلال الأعوام الماضية، ما يدل على مناسبة البيئة الداعمة وتأهيلها لتوفير التعليم بأفضل الحلول والممارسات. وتوفر الإمارة العديد من مراكز وبرامج التأهيل والدعم الخاصة بأصحاب الهمم، مثل مركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ونور دبي، ومركز دبي للتوحد، ومركز دبي للرعاية الخاصة، ونادي دبي للمعاقين.

خدمات

وتقدم هيئة الطرق والمواصلات بدبي خدمات متطورة لأصحاب الهمم، في كل مرافق ونقاط الخدمة، التي تقدمها مختلف مؤسسات وقطاعات الهيئة، حيث يحق للشخص من أصحاب الهمم الحصول على بطاقة سالك واحدة معفية من رسوم التعرفة المرورية، ويجدد الإعفاء سنوياً، كما توفر بطاقة نول الشخصية لفئة أصحاب الهمم خاصية التنقل المجاني على متن بعض وسائل النقل العامة التي تشمل المترو، والباصات داخل مدينة دبي، بالإضافة إلى تزويد مركبات الأجرة لتاكسي دبي الخاصة بأصحاب الهمم برافعات خاصة لحمل كراسي أصحاب الهمم، وأجهزة للتنفس الاصطناعي، وكرسيّ متحرك داخل المركبة، ومقاعد خاصة بالمرافقين، كما تم تزويد الحافلات بكل وسائل الراحة، وسهولة الاستخدام، لأصحاب الهمم من حيث خفض مستوى الأرضيات، وتمكين الركاب من هذه الشريحة، من استخدامها من دون جهد.

صحة دامجة

وحرصت حكومة دبي على توفير خدمات الرعاية الصحية لأصحاب الهمم، بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، وشكلت مخرجات سياسة الصحة الدامجة في دبي، بداية الانطلاق لبرنامج الكشف المبكر عن الإعاقة، الذي تم اعتماده في عام 2017.

وانطلاقاً من مكانة دبي العالمية، التي تأتي في مقدمة المدن، التي وضعت استراتيجية مستدامة لتمكين أصحاب الهمم، برز أثر تخصيص جائزة «أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم» منذ عام 2016، ضمن «برنامج دبي للتميز الحكومي»، حيث كان أحد الأسس لتعزيز تحقيق الدمج في الجهاز الحكومي، عبر السنوات الماضية، وأسهم البرنامج في تحقيق منجزات عدة.

وأسهمت جهود الجهات الحكومية في تأهيل مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية، لتكون سهلة الوصول لأصحاب الهمم.

وتنظم دبي سنوياً معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، وقمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم، وهو المعرض الرائد للتجار والمستهلكين في الشرق الأوسط، الهادف إلى تعزيز حياة أصحاب الهمم.

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