محمد بن راشد يوجه بصرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية 17 الجاري

المصدر: دبي - وام

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيتم صرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، اعتباراً من يوم الاثنين 17 أبريل الجاري.

يأتي توجيه سموه، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وحرص سموه على تمكين الموظفين من قضاء احتياجات أسرهم، وتوفير كافة متطلبات وشؤون العيد.

وتماشياً مع توجيهات سموه، وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بصرف راتب شهر أبريل لموظفي حكومة دبي في التاريخ ذاته، وقبل حلول عيد الفطر المبارك، حرصاً من سموه على تمكين الموظفين من تلبية مستلزمات أسرهم، وإدخال البهجة والسرور على نفوس ذويهم.

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بتوجيهات محمد بن راشد.. صرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية الإثنين 17 أبريل الجاري

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