حمدان بن محمد يوجّه بصرف رواتب موظفي حكومة دبي قبل عيد الفطر

المصدر: البيان

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تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن صرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية اعتباراً من يوم الإثنين 17 أبريل الجاري، وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بصرف راتب شهر أبريل لموظفي حكومة دبي في ذات التاريخ وقبل حلول عيد الفطر المبارك، حرصاً من سموه على تمكين الموظفين من تلبية مستلزمات أُسرهم وإدخال البهجة والسرور على نفوس ذويهم.



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