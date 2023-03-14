محمد بن راشد: «جسور الخير» ترسخ المحبة والتواصل والتعاضد

المصدر: دبي - البيان

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اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على جهود المتطوعين المشاركين في حملة «جسور الخير»، والتي أطلقتها الإمارات، ممثلة في هيئة الهلال الأحمر وبالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة، لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمقر الحملة في مركز دبي التجاري العالمي، يرافقه كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، كما رافق سموه عدد من أحفاده.

وقال سموه: «جسور الخير التي تمدها الإمارات مع الشعوب في أوقات الشدة هي جسور دائمة.. جسور ترسّخ المحبة والتواصل والتعاضد.. وترتقي بالأخوة لمستويات نبيلة».

وأضاف سموه: «شارك في حملة اليوم 2000 من المتطوعين من الأطفال طلاب المدارس وموظفين من القطاعين الحكومي والخاص ورجال أعمال ومثقفين وغيرهم.. هدفهم واحد.. إيصال رسالة خير لإخوتنا.. والتعبير عن أهم قيمنا الإنسانية.. لهم منا كل الشكر والتقدير». ووقّع سموه، رسالة موجهة للمتضررين من الزلزال، جاء في نصها: «نحن معكم وسنكون دوماً إلى جانبكم.. لكم منا كل الود والدعم والتقدير.. تمسكوا بالأمل والتفاؤل».

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