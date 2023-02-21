وفاة سعيد عبدالله ناصر الجنيبي.. أحد رواد التعليم في الإمارات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء، سعيد عبدالله ناصر الجنيبي، أحد رجال الإمارات الأوفياء، وأوائل رجالات التعليم في الدولة، ومن مؤسسي الثقافة العسكرية، وهو مؤسس ومدير عام مدارس النهضة الوطنية.

غادرنا الراحل بعد حياة حافلة بالعطاء، عاصر فيها التحولات الكبيرة التي شهدتها دولة الإمارات. وسيتم تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر اليوم الموافق 21/ 2 / 2023 ‏‎في مسجد سلطان بن زايد الأول في منطقة البطين بأبوظبي، على أن يتم الدفن بمشيئة الله في مقبرة البطين.

درس الراحل في الكويت في عدة معاهد متوسطة حصل خلالها على شهادة في المحاسبة والتدريس. وبدأ حياته العملية في الإمارات بإدارة مدارس الثقافة العسكرية، ثم واصل تعليمه في جامعه الأزهر في مصر ونال شهادة الليسانس في اللغة العربية والتربية، ثم نال شهادة الماجستير في نفس التخصص.

ولحبه للعلم أصبح التعليم وتطويره القضية الرئيسية التي تشغل باله، وبعد أن تقاعد من الجيش قرر أن يبدأ مشروعه التعليمي بإدارة أول مدرسة خاصة في أبوظبي.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز