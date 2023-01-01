حمدان بن محمد: نتطلع لعام من الإنجاز وترسيخ مكانة دبي أيقونة للعالم

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بالعام الجديد، معبراً عن تطلعه لمواصلة العمل لترسيخ مكانة دبي والإمارات أيقونة للعالم.

ودون سموه عبر «تويتر»: «كل عام وقيادتنا وبلدنا وشعبنا بخير وازدهار... تمنياتنا أن يحمل العام الجديد تباشير الخير والسعادة والسلام على جميع شعوب العالم... ونتطلع لعام من الإنجاز ومواصلة العمل لترسيخ مكانة دبي والإمارات أيقونة للعالم».

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