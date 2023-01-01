مكتوم بن محمد: نتمنى للعالم الأمان وللإمارات ازدهاراً ووحدةً ورفعةً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية مع بداية العام الجديد العالم وشعوبه وتمنى المزيد من الاستقرار والأمان والسلام، ولوطننا الإمارات ازدهاراً ووحدةً ورفعةً تدوم لقيادتنا وشعبنا، وأضاف سموه: آملين أن يكون هذا العام مليئاً بالعمل والإنجاز وتحقيق الغايات العظيمة لهذا الوطن. كل عام وأنتم بخير.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»،أمس،: «مضى عام بإنجازاته وتحدياته ودروسه، ومع بداية العام الجديد نتمنى للعالم وشعوبه المزيد من الاستقرار والأمان والسلام، ولوطننا الإمارات ازدهاراً ووحدةً ورفعةً تدوم لقيادتنا وشعبنا، آملين أن يكون هذا العام مليئاً بالعمل والإنجاز وتحقيق الغايات العظيمة لهذا الوطن. كل عام وأنتم بخير».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز