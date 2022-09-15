سخاء إماراتي متواصل لإغاثة السودان

المصدر: القضارف ــ وام

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واصلت الإمارات جهودها الإغاثية والإنسانية على الساحة السودانية، ضمن الجسر الجوي الإغاثي الذي سيرته لمساعدة الأشقاء الذين تضرروا جراء السيول والفيضانات، حيث قامت الفرق الميدانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع السلال الغذائية والمواد الإيوائية على الأسر المتضررة الأشد احتياجاً في القرى التابعة لوحدة باندغيو بولاية القضارف، شرق السودان، التي استفاد منها أكثر من 7 آلاف شخص، يعيشون ظروفاً صعبة نتيجة غرق منازلهم وحقولهم ونفوق ماشيتهم جراء السيول والأمطار الغزيرة التي خلفت كارثة إنسانية وخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

ووصلت المساعدات الإماراتية إلى سكان باندغيو بعد أن تقطعت بهم السبل جراء الكارثة الإنسانية، وذلك عبر المراكب الحديدية الصغيرة والشاحنات التي لاقت صعوبة في الوصول لسكان هذه القرية المنكوبة.

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