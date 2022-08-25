سيف بن زايد: محمد بن زايد.. عمل يتواصل ليلاً نهاراً في خدمة الوطن

المصدر: دبي - البيان

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نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مقطع فيديو، يظهر نشاطات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منذ انتخابه من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات.

ودوّن سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على المقطع، الذي نشره عبر «تويتر»: «101 يوم من العمل المعلن.. أما غير المعلن فالله يشهد أنه متواصل ليلاً نهاراً في خدمة الوطن والمجتمع، أسأل الله التسديد والتأييد لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة وأن يحقق له كل ما يتمناه، وأن يرحم الشيخ زايد والشيخ خليفة، وأن يديم نعمة الطمأنينة والاستقرار والازدهار في ظل قيادته الرشيدة».

من جهة ثانية، أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تكرس جهودها وإمكاناتها للتأسيس لمرحلة عربية، عنوانها التعاضد والتكاتف لحماية المنطقة، واستطرد معاليه بالقول: «ولقاء العلمين التشاوري الأخوي خطوة في هذا الاتجاه، حفظ الله الإمارات ووفقها في مسعى الخير والنماء».

وقال معاليه على «تويتر»: «تتواصل لقاءات قادة المنطقة لترسيخ آليات التعاون، بما يضمن التنسيق ومواجهة التحديات وتعظيم فرص الشراكة الاقتصادية لخدمة الشعوب ورفاهها»، وأضاف: «لا يوجد ما يمنع أن تكون منطقتنا فاعلة ولديها رؤيتها ومبادرتها الذاتية، لتعزيز الاستقرار والازدهار ورسم معالم المستقبل، بما يخدم مصالحها العليا».

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