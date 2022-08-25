محمد بن زايد.. 101 يوم من العمل المعلن.. وغير المعلن يتواصل بخدمة الوطن

المصدر: دبي - البيان

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نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مقطع فيديو، يظهر نشاطات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منذ انتخابه من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ودون سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على المقطع، الذي نشره عبر حسابه في «تويتر» :«101 يوم من العمل المعلن.. أما غير المعلن فالله يشهد أنه متواصل ليلاً نهاراً في خدمة الوطن والمجتمع، أسأل الله التسديد والتأييد لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة وأن يحقق له كل ما يتمناه، وأن يرحم الشيخ زايد والشيخ خليفة، وأن يديم نعمة الطمأنينة والاستقرار والازدهار في ظل قيادته الرشيدة».

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