الإمارات.. سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة من البلاد

المصدر: أبوظبي ـ البيان، تصوير غلام كاركر

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تسقط حاليا أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة من البلاد، على الليات ومسافي برأس الخيمة وعلى طريق الشارقة ـ وادي الحلو وطريق شوكة المنيعي، وعلى اصفي بالفجيرة ومتوسطة إلى غزيرة على وادي العجيلي في رأس الخيمة.

وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط المطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية والابتعاد على أماكن جريان أودية وتجمع المياه.

وقال المركز الوطني للأرصاد: إن "المنطقة تتأثرخلال هذه الفترة وحتى الخميس المقبل بامتداد منخفض جوي سطحي يمتد من الشرق في اتجاه الغرب يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، يعمل على تكون وتطور بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق خاصة على المنطقة الشرقية والجنوبية من الدولة".

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