أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة في الدولة.. والغبار يحجب الرؤية

المصدر: متابعة - مصطفى خليفة وأحمد أبو الفتوح

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أكد المركز الوطني للأرصاد انخفاض حدة المنخفض الجوي المتوقع تأثر الدولة به، وذلك من خلال المتابعة المستمرة لحركة المنخفض.

جاء ذلك أثناء الاجتماعات التنسيقية اليومية المنعقدة بين كافة الجهات المعنية في التخفيف من تداعيات الحالة الجوية، متمثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، القيادات الشرطية المحلية، المركز الوطني للأرصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد خلال الاجتماع أن آخر مستجدات خرائط الطقس تشير إلى تحرك امتداد المنخفض الجوي إلى الجنوب ولكن يظل تأثير امتداده على الدولة بشكل محدود وعلى فترات متفرقة، مع فرص تكون بعض السحب الركامية المحلية مع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون غزيرة أحياناً على المناطق الشرقية والشمالية ومدينة العين ومنطقة الظفرة واستمرار الرياح الجنوبية الشرقية المعتدلة والنشطة أحياناً المحملة بالغبار.

وأكدت جميع الجهات المعنية خلال الاجتماع جاهزيتها التامة لأي تغيرات محتملة، منوهين إلى استمرار عمليات الرصد الجوي للمنخفض وضمان جاهزية جميع الخطط.

كما أكدت كافة الجهات المعنية الإعلان أولً بأول عن كافة المستجدات المتعلقة بالحالة الجوية من خلال كافة المنصات الرسمية، داعية الجمهور الكريم استقاء المعلومات من المنصات الرسمية ودرء الشائعات.

طقس

وتعرضت مناطق متفرقة من الإمارات أمس إلى أمطار غزيرة ومتوسطة على الليات ومسافي ووادي العجيلي برأس الخيمة وطريقي الشارقة ـ وادي الحلو وشوكة المنيعي، وأصفني بالفجيرة، وبسبب موجة الغبار والأتربة المحملة انخفضت الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر في بعض المناطق.

وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه. وقال: إن «المنطقة تتأثر خلال هذه الفترة وحتى الخميس المقبل بمنخفض جوي سطحي يمتد من الشرق في اتجاه الغرب يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عُمان باتجاه المنطقة والدولة، يعمل على تكون وتطور بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق خاصة على المنطقة الشرقية والجنوبية من الدولة».

حذر

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحيطة والحذر وذلك لوجود ازدحام وعرقلة في حركة السير على طريق القرم قبل جسر مسجد الشيخ زايد باتجاه الخارج.وحذر المركز الوطني للأرصاد من الغبار والأتربة العالقة في الجو وانعدام الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة، حيث انخفضت الرؤية بسبب موجة الغبار والأتربة المحملة وانخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر على مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي الدولي ومطار آل مكتوم ومطار البطين والعجبان في أبوظبي وسويحان ومطار العين الدولي وزعبة في العين ومدينة زايد بمنطقة الظفرة وعلى مناطق متفرقة من الدولة.

واستمر طقس أمس مغبراً إلى غائم جزئياً، مع تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وسجلت أعلى درجة في سويحان بواقع 47.9 درجة مئوية عند الساعة 3:15 عصراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

جريان الأودية

وشهدت المناطق الجنوبية التابعة لإمارة رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار غزيرة، أدت لجريان الأودية والشعاب الجبلية في شوكة والمنيعي والليات والمناطق المجاورة، وسجلت قمة جبل جيس أقل درجة حرارة على الدولة بمعدل 23.5 درجة مئوية عند الساعة الخامسة و45 دقيقة من صباح أمس، بحسب الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، كما غطت إمارة رأس الخيمة موجة من الغبار والأتربة العالقة في الجو ساهمت بانعدام الرؤية الأفقية على أغلب مناطق الإمارة.

وساهم جريان الأدوية والشعاب الجبلية في اجتذاب أهالي المناطق الجنوبية للاستمتاع بجريان الشلالات والمياه من المسارات الجبلية لتساهم في ارتفاع منسوب المياه المحتجزة خلف السدود في المناطق الجنوبية، ورفع الطاقة التخزينية من المياه الجوفية الأرضية التي تنعش آمال المزارعين في تحسين إنتاج الموسم الزراعي الذي قام بدوره في توفير احتياجات الأسواق المحلية من إنتاج الخضراوات والفاكهة.

وحذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والدفاع المدني برأس الخيمة أفراد المجتمع بعدم ارتياد المناطق الجبلية أو الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمع مياه الأمطار، في مثل هذا الطقس المتقلب، مناشدة قائدي المركبات بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة خلال تلك الفترة نظراً لحالة تقلبات الطقس التي تشهدها الدولة.

وأكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، جاهزية فرق الطوارئ والعمال للتعامل مع نتائج الحالة المناخية.

طقس اليوم

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم ومغبر أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطاركما يتوقع أن يكون طقس الغد غائما جزئيا إلى غائم ومغبر أحياناً، مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار. وسجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد أمس هزة أرضية بقوة 6.4 درجات بمقياس ريختر في جنوب المحيط الهادي عند الساعة 5:44 عصرا بتوقيت الإمارات.

حصر الأضرار

أعلنت لجنة الفجيرة لحصر أضرار الأمطار والسيول عن إيقاف استلام طلبات المتضررين عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك بنهاية أمس.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الأول نهاية الشهر الماضي برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة حيث ناقشت البدء الفوري بحصر الأضرار للمواطنين والمقيمين في الفجيرة جراء تأثر الإمارة بالمنخفض الجوي ومعاينتها وتوثيقها يومي 27 و28 يوليو الماضي. وتمكن المتضررون من التسجيل عبر رابط إلكتروني أتاح لهم إدخال رقم الهوية الإماراتية ومن ثم حصر الأضرار.

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