محمد بن زايد: علاقاتنا مع باكستان تاريخية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن العلاقات الإماراتية - الباكستانية علاقات تاريخية، متمنياً سموه لباكستان وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سموه، أمس، من شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، تناول بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم التنمية في البلدين الصديقين.

وعبر شهباز شريف عن شكره العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على دعم الإمارات لبلاده على المستوى الاقتصادي والتنموي.

من جهة ثانية، وبتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، نفذت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إغاثة عاجلة شملت مساعدات غذائية وطبية إلى السودان الشقيق، تحتوي على 380 طناً من المواد الغذائية الأساسية و4.5 أطنان من الأدوية، مخصصة للمتأثرين والنازحين بولايات دارفور، كما تم البدء بحفر 8 آبار لاستخراج المياه الصالحة للشرب، 4 منها في شرق دارفور و4 في غرب دارفور.

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