رئيس الدولة يمنح سفير كولومبيا وسام الاستقلال

المصدر: أبوظبي ــ وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس محمد بازوم، وبعث سموه برقية تهنئة مماثلة إلى أوحمدو محمدو رئيس وزراء جمهورية النيجر.

من جهة أخرى منح صاحب السمو رئيس الدولة، خايمي أليخاندرو أمين هرنانديز، سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله في الدولة.

‎وقلّدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، السفير الكولومبي الوسام.

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