رئيس الدولة يمنح سفير كولومبيا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

المصدر: أبوظبي - وام

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منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خايمي أليخاندرو أمين هرنانديز، سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله في الدولة.

تعزيز العلاقات

وقلّدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، السفير الكولومبي الوسام، وأكدت معاليها خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع كولومبيا في جميع المجالات، مثمنة مساهمة السفير في بناء العلاقات والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة، وقدّمت له الشكر على ما بذله من جهود، معربة عن أمنياتها له بالتوفيق والنجاح.

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