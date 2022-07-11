مستشفى في دبي يعالج فتاة تعاني حالة مرضية نادرة بالعالم

المصدر: د ب أ

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نجح فريق طبي بدبي في علاج مريضة تعاني من حالة مرضية نادرة بالعالم، تصيب شخصا من بين كل 100 ألف شخص، وتتسبب في الإصابة بعجز عن بلع الطعام والسوائل.

واستقبل مستشفى الزهراء في دبي الفتاة سرينيدى /26 عاما/، وهي مريضة من الهند وتقيم في الإمارات، تعاني من فقدان شديد للوزن وضعف عام بالجسم، وتشكو من إصابتها بالسعال المستمر وآلام في الصدر، والشعور أن الطعام عالق في الحلق، وبعد إجراء الفحص الطبي تبين أنها مصابة بحالة مرضية نادرة تتسبب في "اضطراب البلع".

وأكدت المريضة أنها لم تجد علاجا لحالتها، وفقدت الرغبة في تناول الطعام والسوائل، ما أصابها بضعف عام.

وأفاد الدكتور جوراف موكتيش، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والتنظير في مستشفى الزهراء بدبي: "خضعت المريضة لتصوير بالمنظار وقياس ضغط المريء، وتم تشخيص إصابتها بأعراض (تعذر الارتخاء المريئي) وهي حالة نادرة تصيب واحد من كل 100 الف شخص في العالم، وتحدث نتيجة خلل في ضغط العضلة العاصرة التي تتحكم في مرور الطعام بالمريء، مايصيب بعجز في بلع الطعام".

وقال في بيان اليوم الإثنين إن هذا المرض يتسبب في الإصابة بألم في الصدر وفقدان الوزن ونقص التغذية والسعال والتهابات الرئة، ويكون المصاب به عرضة للإصابة بسرطان المريء.

وخضعت المريضة لعملية معقدة على يد فريق طبي بقيادة الدكتور موكتيش لاجراء استئصال عضلي بالمنظار عن طريق الفم، تم خلالها تقسيم ألياف العضلات وتقليل ضغط العضلة العاصرة بالمريء لتسهيل وصول الطعام إلى المعدة.

وأفاد موكتيش بأن هذه الجراحة تتميز بأنها تحمي الجسم من التعرض لندوب خارجية، وتقدر نسبة نجاحها بـ90%، ويتم اجراؤها على يد عدد محدود من الأطباء بالعالم.

وأضاف أنه بعد نجاح الجراحة بفترة وجيزة بدأت المريضة في قبول السوائل التي تتحرك بسلاسة عبر المريء إلى المعدة، وبعد أيام قليلة تناولت الطعام بشكل طبيعي دون أن تعاني من الأعراض التي ظلت تلازمها لسنوات.

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