محمد بن زايد يبحث مع رئيس المجلس العسكري في تشاد آفاق التعاون

المصدر: (أبوظبي - وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد.

وقدم ديبي، في بداية اللقاء، تعازيه إلى سموه وشعب الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكراً مآثره الطيبة وأعماله الإنسانية، كما هنأ سموه بتوليه رئاسة الإمارات، متمنياً لسموه التوفيق في قيادة الدولة إلى مزيد من التقدم والازدهار. وبحث سموه وديبي علاقات الصداقة وفرص تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف الجوانب.



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رئيس الدولة يستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد

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