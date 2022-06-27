رئيس الدولة يستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد الصديقة.

وقدم رئيس المجلس العسكري - في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - تعازيه إلى سموه وشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" .. مستذكراً مآثر الشيخ خليفة "رحمه الله" الطيبة وأعماله الإنسانية التي تركت أثراً في العديد من المجتمعات حول العالم .. كما هنأ سموه بتوليه رئاسة دولة الإمارات .. متمنياً لسموه التوفيق في قيادة الدولة إلى مزيد من التقدم والازدهار.

وبحث سموه وفخامة محمد إدريس خلال اللقاء.. علاقات الصداقة وفرص تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف الجوانب خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة والازهار وبما يحقق مصالح البلدين المشتركة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه ثمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي المشاريع التنموية والمبادرات الخيرية والإنسانية النوعية التي تنفذها دولة الإمارات وتدعمها والرامية إلى تحسين حياة الشعوب في مختلف أنحاء العالم خاصة في القارة الإفريقية.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز