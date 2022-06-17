استعراض إنجازات الإماراتية وجهودها في التنمية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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استعرضت ندوة افتراضية (عن بُعد) نظمتها سفارة الإمارات في الكويت الشقيقة، أمس، تحت عنوان «تجربة الإمارات في تمكين المرأة»، إنجازات المرأة الإماراتية ومساهمتها الفاعلة في عملية التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

واستضافت الندوة الحوارية التي حضرها مطر النيادي سفير الإمارات في الكويت، وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين والإعلاميين، منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول لـ«البيان».

وتناولت منى بوسمرة، خلال الندوة التي أدارها الإعلامي الإماراتي مروان الحل، الإنجازات التي تحققت للمرأة خلال العقود الخمسة الماضية والطموحات المستقبلية. وسلطت رئيس التحرير المسؤول لـ«البيان» الضوء على تجربة الإمارات في تمكين المرأة، والدعم الذي تلقته الإماراتية منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتطرقت إلى تأسيس الاتحاد النسائي عام 1975 برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تلاه على فترات تأسيس مؤسسة التنمية الأسرية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وجمعية النهضة النسائية في دبي وغيرها من المؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة، وذلك قبل تتويج كل الجهود في العام 2015 بتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وإطلاق دليل المساواة بين الجنسين.

ركائز

وأشارت منى بوسمرة إلى جهود الإمارات في توفير البيئة التشريعية الداعمة للمرأة والتي كانت من الركائز الأساسية في نجاح تمكينها، وقالت: «تعتبر الإمارات أول دولة خليجية تطلق استراتيجية وطنية لتقدم المرأة عام 2002، وقامت بتحديثها للفترة 2015 - 2021، حيث توفر إطار مرجعي للمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إطلاق المبادرات الداعمة للمرأة».

ونوهت بقرار المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 2019 برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% والذي ساهم في بلوغ المرأة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 ذروة مسيرة التمكين بوصولها إلى تحقيق المناصفة الكاملة مع الرجل تحت قبة المجلس في واحدة من السوابق التاريخية على مستوى العالم.

وفي استعراض لدلالات ونتائج القوانين والسياسات التي أصدرتها الإمارات للنهوض بالمرأة، قالت منى بوسمرة: لقد أثمرت تلك الجهود نتائج مبهرة في زمن قياسي، وأدخلت الإمارات إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم بمؤشر المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2021.

وذكرت أن من أبرز نتائج تلك السياسات أن المرأة تشكّل اليوم نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بنسبة 50%، كما يضم مجلس الوزراء 9 وزيرات من بين 32 وزيراً بنسبة 27 % من مجموع الوزراء، وهي من أعلى النسب عالمياً، وبحسب بيانات هيئة التنافسية تصل نسبة المرأة 20% من العاملين في السلك الدبلوماسي.

تجربة

وفي محور التجربة الذاتية، أضاءت منى بوسمرة على تجربتها الشخصية في بلاط صاحبة الجلالة، موضحة: تجربتي تعد مثالاً من المشهد الكبير لما حققته المرأة في الإمارات، وما يمكن أن تحققه في ظل منظومة وبيئة توفر لها كل أسباب الدعم للنجاح والترقي، والمشاركة في أداء المهام والمسؤوليات.

كما لفتت إلى أن «البيان» اليوم تحتل المرتبة الأولى على المستوى الرقمي في الإمارات، والمرتبة الثانية بعد صحيفة عكاظ السعودية على المستوى الخليجي، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد «البيان» انطلاقة كبرى، وستكون المرأة الإماراتية قادرة على تحقيق الرقم (1).

من جهتها، قالت صابرين اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن المرأة الإماراتية تفخر بالرجل الإماراتي كونه ينظم مثل هذه الملتقيات للاحتفاء بدور المرأة وجهودها في التنمية، ما يعطينا ثقلاً كبيراً لأن نكون على قدر الثقة والمسؤولية.

كما أكد الهاشمي عجيلي سفير تونس بالكويت أن تحقيق كل هذه الإنجازات للإمارات في مجال تمكين المرأة خلال فترة وجيزة يعكس أمرين هامين، وهما أن هناك قيادة رشيدة تعرف كيف تستشرف المستقبل، وهناك امرأة إماراتية طموحة.

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