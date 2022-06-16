سفارة الإمارات في الكويت تستضيف منى بوسمرة في حوار افتراضي حول تمكين المرأة

المصدر: البيان

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تنظم سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الشقيقة اليوم، حواراً افتراضياً بعنوان "تجربة دولة الإمارات في تمكين المرأة" تستضيف خلاله سعادة منى بوسمرة - رئيس التحرير المسؤول لصحيفة البيان.

وسيقام الحوار الافتراضي اليوم الخميس في تمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت دولة الكويت، وسيديره الإعلامي الإماراتي مروان الحل.

رابط الندوة:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84273235926?pwd=MWMzc01BVjBNZWVtQnc3QkU4Wldjdz09

Meeting ID: 842 7323 5926

Passcode: 968502

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