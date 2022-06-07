اقتصاد السعودية يحقق أعلى معدل نمو منذ 2011

المصدر: د ب أ

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كشفت الهيئة العامة السعودية للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفع بنسبة 9ر9% في الربع الأول من عام 2022 ، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، محققا أعلى معدل نمو منذ عام 2011.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا النمو الإيجابي يعود للارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 3ر20%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 7ر3% . كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعا بنسبة 4ر2% .

وكانت تقديرات سريعة أصدرتها الهيئة في مايو أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفع بنسبة 6ر9% في الربع الأول من عام 2022 ، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وفي البيان الصادر اليوم، ذكرت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا حقق ارتفاعا نسبته 6ر2% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.

ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 9ر2% ، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 9ر0% . فيما شهدت أنشطة الخدمات الحكومية انخفاضا بنسبة 9ر0% .



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