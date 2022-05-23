محمد بن راشد: محمد بن زايد عنوان المجد والعلا والعدل

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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رائعة شعرية جديدة بعنوان «قائد ودوله»، يتغنى فيها بمناقب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ويستعرض سموه في القصيدة اللحظات المجيدة، التي تولى فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئاسة الدولة، مستبشراً كل الخير بحقبة تاريخية جديدة، وولادة جديدة للدولة الاتحادية، ترسم مسيرة عظيمة نحو المجد.

وتحضر مناقب رئيس الدولة «راعياً للبطولات» و«رباناً للمركب»، وقائداً في ميادين البطولة والرجولة، وحامياً لحمى الاتحاد، مستذكراً مآثره في القيادة، وفي رعاية العلم والتعليم، ومصالح بلاده وشعبه، في سياق نظرة حكيمة ورؤية رشيدة، تتسم بالشجاعة والجرأة.

ويرصد سموه في قصيدته محبة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لشعبه، الذي أحبه لكرمه، ولطيبة نفسه، وسعيه الدؤوب الموصول في بناء حاضرهم ومستقبلهم، ما قاد إلى اختياره ومبايعته رئيساً للدولة، ومعاهدته على الوفاء.

ويختم سموه بأن الإمارات في عهد رئيسها الثالث تعيش في حلم وسرور.

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