مبايعة محمد بن زايد.. مشهد تاريخي لمتانة الاتحاد

المصدر: أبوظبي ــ البيان ووام

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في أول تدوين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بعد توليه رئاسة الدولة، ابتهل سموه إلى الله أن يرحم فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وقال سموه: «رحم الله أخي خليفة.. الأمانة ثقيلة.. نسأل الله التوفيق والعون والسداد».

كما قال سموه في فيديو نشره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر «تويتر»، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد السبت الماضي، والذي تم خلاله انتخاب سموه رئيساً لدولة الإمارات: «رحم الله أخي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ونسأل الله أن يغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى، ونحن تقبلنا أمر الله وهذه سنة الحياة».

وخاطب سموه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد قائلاً: أنا أخوكم محمد، وسأبقى كما تعرفونه، وأسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير البلاد وأهلها، وأن يهدينا إلى الصواب. وفي حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قال: جئنا نعزيك ونعزي أنفسنا، ونبارك لك ونبارك لأنفسنا بقيادتك لنا وبرئاستك دولتنا، ونحن سند لك على ما تريد.

من جانبه قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة: «أنت لست غريباً علينا، عاشرناك خلال هذه المدة، وهي مدة عصيبة، وكنت عند حسن الظن، ونحن إلى جانبك في هذه المسيرة، ونسلم القيادة لك، وعلى بركة الله، وإن شاء الله دولة الإمارات وشعبها في مأمن، وفي موقع كل الناس تحسدنا عليه، ونحن لا نبارك لك فقط، وإنما نبارك لأنفسنا كذلك».

من جهة ثانية تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، التعازي والمواساة في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من رجب طيب أردوغان رئيس تركيا وصادر جباروف رئيس قيرغيزستان وجوليوس مادا بيو رئيس سيراليون وعدد من القادة.

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