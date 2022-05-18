رئيس الدولة: الأمانة ثقيلة ونسأل الله التوفيق

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن الأمانة ثقيلة، سائلاً الله التوفيق والعون والسداد لما فيه خير البلاد، داعياً الله أن يرحم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في فيديو نشره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد السبت الماضي، والذي تم خلاله انتخاب سموه رئيساً لدولة الإمارات: «رحم الله أخي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ونسأل الله أن يغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى، ونحن تقبلنا أمر الله وهذه سنّة الحياة».

وخاطب سموه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد قائلاً: أنا أخوكم محمد، وسأبقى كما تعرفونه، وأسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير البلاد وأهلها، وأن يهدينا إلى الصواب.

وفي حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قال: جئنا نعزيك ونعزي أنفسنا، ونبارك لك ونبارك لأنفسنا بقيادتك لنا وبرئاستك دولتنا، ونحن سند لك على ما تريد.

من جانبه، بارك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة، قائلاً: «أنت ابن مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وشقيق المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي حمل الراية من بعده، وأنت لست غريباً علينا، عاشرناك خلال هذه المدة، وهي مدة عصيبة، وكنت عند حسن الظن، ونحن إلى جانبك في هذه المسيرة، ونسلم القيادة لك، وعلى بركة الله، وإن شاء الله دولة الإمارات وشعبها في مأمن، وفي موقع كل الناس تحسدنا عليه، ونحن لا نبارك لك فقط، وإنما نبارك لأنفسنا كذلك».

وتلقى صاحب السمو رئيس الدولة، مباركة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. وتمنى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أن يسدد الله خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات الكريم.

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