محمد بن زايد يتقبَّل العزاء من محمد بن سلمان بوفاة خليفة بن زايد

المصدر: واس

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تقبَّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، العزاء والمواساة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وكان ولي العهد السعودي قد وصل إلى دولة الإمارات لتقديم واجب العزاء والمواساة بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث كان في استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأعرب سموه عن جزيل شكره وتقديره لولي العهد السعودي على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم.

وغادر ولي العهد السعودي الدولة، حيث كان في وداعه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيوخ وكبار المسؤولين.

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