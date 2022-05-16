محمد بن سلمان يتجه إلى الإمارات لتقديم العزاء بوفاة خليفة بن زايد

المصدر: واس

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سافر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، متجهاً إلى الإمارات لتقديم العزاء بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أنه «بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - هذا اليوم الاثنين 15 / 10 / 1443 الموافق 16 / 5 / 2022م، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله».

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