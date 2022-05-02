خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون القادة والشعوب بالعيد

المصدر: دبي ــ البيان، أبوظبي ــ وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه في البرقيات عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في تدوينات على «تويتر»، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وشعب الإمارات والمقيمين فيها وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «كل عام وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بخير.. كل عام ونحن لبعضنا أقرب.. وقلوبنا أكثر محبة وتسامحاً وسلاماً… كل عام ونحن بطاعة ربنا أسعد.. عيد سعيد وتقبل الله من الجميع صالح الأعمال». كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «أبارك لرئيس الدولة ونائبه والحكام وشعب الإمارات والمقيمين فيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأدعو الله أن يديم على بلادنا الخير والازدهار والمحبة، وينشر الاستقرار والسلام والوفاق في ربوع البلاد العربية والإسلامية والعالم أجمع».

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