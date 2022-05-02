خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون القادة بالعيد

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه في البرقيات عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية و الإسلامية ورؤساء الوزراء. وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد.

ودون سموه عبر «تويتر» قائلاً: «كل عام وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بخير … كل عام ونحن لبعضنا أقرب.. وقلوبنا أكثر محبة وتسامحاً وسلاماً … كل عام ونحن بطاعة ربنا أسعد.. عيد سعيد وتقبل الله من الجميع صالح الأعمال».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وأعرب سموه عن أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات لقائد مسيرة العز والفخر صاحب السمو رئيس الدولة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة ليواصل بحكمته قيادة مسيرة الاتحاد المباركة وتعزيز منجزاتها ومكتسباتها.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.. راجياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات وعلى إمارات الخير والمحبة بمزيد من الرفعة والازدهار والتقدم.

ودون سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «أبارك لرئيس الدولة ونائبه والحكام وشعب الإمارات والمقيمين فيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأدعو الله أن يديم على بلادنا الخير والازدهار والمحبة، وينشر الاستقرار والسلام والوفاق في ربوع البلاد العربية والإسلامية والعالم أجمع».

وقد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وبشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

كما تبادل سموه التهاني مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل هنأه خلاله بمناسبة عيد الفطر المبارك.. فيما أعرب سموه عن شكره لتهنئته بهذه المناسبة متمنياً أن يعم الخير والسلام شعوب العالم أجمع.

وتبادل سموه وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة خلال اتصال هاتفي التهاني بهذه المناسبة المباركة.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال الاتصالات الهاتفية - تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته للقادة بدوام الصحة والعافية والسعادة.. سائلاً الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة وعلى شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات.

فيما أعرب قادة الدول الشقيقة والصديقة عن أطيب تمنياتهم لصاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة المباركة، سائلين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والأمان في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والازدهار.

كما هنأ أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين.. داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار. كما بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات برقيات تهنئة بالمناسبة نفسها إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية متمنين لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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