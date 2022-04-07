مقتل 10 وإصابة 10 وفقد 7 في فيضانات بكولومبيا

المصدر: رويترز

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قالت السلطات المحلية اليوم الخميس إن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مقاطعة أنتيوكيا بكولومبيا أدت إلى مقتل 10 على الأقل، مضيفة أن 17 آخرين إما في عداد المفقودين أو المصابين.

وأفادت إدارة الكوارث الإقليمية أن الفيضانات حدثت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء حين غمرت الأمطار في منطقة بلدية أبرياكي بأنتيوكيا مخيما في منجم إل بورفينير،إضافة إلى جزء من منطقة التعدين.

وقال خايمي جوميز، مدير إدارة الكوارث الإقليمية، في بيان "هذا الوضع يشعرنا بالحزن مجددا"، ودعا الكولومبيين، لا سيما أولئك الذين يعيشون قرب مجار مائية، إلى اتخاذ إجراءات احتياطية إضافية خلال موسم الأمطار.

وأوضح البيان أنه بالإضافة إلى الوفيات فإن هناك سبعة أشخاص ما زالوا مفقودين و10 مصابين.

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