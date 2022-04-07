315 ملياراً حصيلة قياسية لاكتتاب «ديوا»

المصدر: دبي ــ البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، أن الثقة العالمية في اكتتاب هيئة كهرباء ومياه دبي تعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دبي، وفي مؤسساتها الكبرى وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي.

جاء ذلك بمناسبة اكتمال عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب بنجاح، أمس، لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي وتحديد سعر الطرح النهائي ضمن طرحها العام الأولي عند 2.48 درهم للسهم الواحد.

ووصلت طلبات الاكتتاب في «ديوا» لأرقام قياسية عالمية بلغت 315 مليار درهم مع دخول صناديق سيادية ومحافظ استثمارية عالمية وتقترب قيمة الشركة من 124 مليار درهم. وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على «تويتر»:

«نجاح اكتتاب ديوا في استقطاب طلبات اكتتاب بقيمة 315 مليار درهم عبر مشاركة أغلب الصناديق السيادية والخاصة العالمية ومشاركة 65 ألفاً من المستثمرين الأفراد مما جعله ثاني أكبر إدراج في تاريخ المنطقة هو تصويت ثقة عالمي على اقتصادنا ونقطة تحول إيجابية في أسواقنا المالية». وأضاف سموه: «رؤية محمد بن راشد في بناء الاقتصاد الأنشط نحصدها الآن ثقة عالمية في مؤسساتنا»، كما قال سموه: «هدفنا أن يعكس سوقنا المالي قوة وتنوع اقتصادنا.. والقادم أفضل».

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