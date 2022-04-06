مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد في بناء الاقتصاد نحصدها الآن ثقة عالمية في مؤسساتنا

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي أن الثقة العالمية في اكتتاب هيئة كهرباء ومياه دبي تعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دبي وفي مؤسساتها الكبرى وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي.

جاء ذلك بمناسبة اكتمال عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب بنجاح بالأمس لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي وتحديد سعر الطرح النهائي ضمن طرحها العام الأولي عند 2.48 درهم للسهم الواحد، حيث وصلت طلبات الاكتتاب في "ديوا" لأرقام قياسية عالمية بلغت 315 مليار درهم مع دخول صناديق سيادية ومحافظ استثمارية عالمية وتقترب قيمة الشركة من 124 مليار درهم.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن : " رؤية محمد بن راشد في بناء الاقتصاد الأكثر نشاطاً وتنوعاً وتميزًا نحصدها الآن ثقة عالمية، ونمو مستدام في كافة قطاعاتنا." وأضاف سموه أن الاقبال الكبير على الطرح العام الأولي لأسهم الشركة يعد دليلاً على قوة اقتصاد دبي الذي يقف على ركائز راسخة ويعتمد على قاعدة اقتصادية متنوعة.

وقال سموه: "قوة الإقبال المحلي والاقليمي والعالمي على أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي يعكس متانة اقتصادنا وقوة مؤسساتنا".

وأوضح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الرؤية التطويرية الشاملة التي تتبناها اللجنة العليا لتطوير الأسواق المالية والبورصات تهدف إلى ترسيخ المكانة الريادية التي تشغلها دبي كواحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي عبر إطلاق العديد من عمليات الإدراج لمجموعة من الشركات الحكومية في قطاعات واعدة.

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "حجم التنوع من المستثمرين في اكتتاب "ديوا" من شرق العالم وغربه من مستثمرين أفراد ومن صناديق استثمارية هو تصويت ثقة... وهدفنا أن يعكس سوقنا المالي قوة وتنوع اقتصادنا ".

وأكد سموه أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعد من الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة كما أنها مساهم أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الطرح العام الأولي للشركة يسهم في دعم سوق دبي المالي بشكل كبير، ويشكل حافزاً أمام المزيد من الشركات المحلية والإقليمية العالمية الراغبة في الإدراج في السوق.

ووصل عدد الأسهم المتاحة في الطرح العام إلى 9 مليارات سهم بقيمة 22.3 مليار درهم تمثل 18% من رأسمال الشركة حيث تحتفظ حكومة دبي ب82%من ملكية الشركة.

التخصيص النهائي لحصة 50% تقريباً من الطرح للمستثمرين غير الإماراتيين بما في ذلك 30% تقريباً للمستثمرين الدوليين /باستثناء المستثمرين الأساسين والاستراتيجيين/، ما يعد تصويتا عالميا جديدا على الثقة في اقتصاد دبي ونموه المستقبلي الواعد.

من جهته، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: " نحن سعداء بالطلب القوي والإقبال الاستثنائي على أسهم الهيئة من جانب المستثمرين المحليين والدوليين، وفخورون بأن يصبح هذا أكبر اكتتاب عام في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية 2022، ويُعد هذا الإقبال شاهداً قوياً على المقومات الفريدة التي تتمتع بها الهيئة باعتبارها شركة مرافق عالمية رائدة، كما يؤكد مكانة دبي كسوق عالمي جاذب لرؤوس الأموال. وبينما نمضي قدماً نحو آفاق أوسع من النمو والازدهار، ستواصل هيئة كهرباء ومياه دبي التزامها بتحقيق استراتيجيتها التي تركز على تحقيق قيمة مستدامة لصالح جميع المعنيين من خلال تلبية الطلب المتنامي على خدمات الكهرباء والمياه في دبي ودعم جهود الإمارة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050." وبناءً على الإقبال الكبير من جانب المستثمرين، حددت حكومة دبي، بصفتها المساهم البائع، سعر الطرح النهائي بقيمة 2.48 درهم للسهم.

ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي 9,000,000,000 سهم عادي، ما يمثّل 18% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الهيئة، مما سيضمن تحقيق إجمالي عائدات بقيمة 22.3 مليار درهم /6.1 مليار دولار/ لصالح المساهم البائع عقب التسوية.

ويشمل ذلك الالتزامات من المستثمرين الأساسين والاستراتيجيين التي تصل إلى قرابة 13.8 مليار درهم /3.8 مليار دولار أمريكي/. وبعد اكتمال الطرح ستحتفظ حكومة دبي بملكية 82% من رأس مال الهيئة.

عند اكتماله، سيصبح الاكتتاب العام لهيئة كهرباء ومياه دبي أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية 2022.

وشهد الطرح إقبالاً قوياً، وتجاوزت طلبات الاكتتاب الأسهم المطروحة، من جانب المستثمرين المؤهلين والمكتتبين الأفراد.

وقد بلغت قيمة الطلب الإجمالي على أسهم الهيئة 315 مليار درهم /85.7 مليار دولار/. وباستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين، فقد شهدت الهيئة طلباً قوياً في سجل أوامر الاكتتاب تجاوز المعروض من الأسهم بواقع 37 مرة.

ومن المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي في 12 أبريل 2022، تحت الرمز "DEWA" والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية /ISIN/ "AED001801011". وعقب اكتمال عملية الإدراج، ستبلغ القيمة السوقية للهيئة 124مليار درهم، مما يجعلها أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية.

تجدر الإشارة أنه سيتم إشعار المستثمرين المكتتبين ضمن شريحة الأفراد بنتائج التخصيص النهائي للأسهم عبر الرسائل النصية القصيرة بتاريخ 11 أبريل 2022.

ويعد الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من نوعه وذلك بعد إعلان اللجنة العليا لتطوير الأسواق المالية والبورصات عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى اتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات والسياسات لدعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

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