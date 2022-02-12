أردوغان يبدأ الاثنين زيارة رسمية إلى الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

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يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد غد الاثنين زيارة رسمية إلى الدولة، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ونقلها إلى مستوى متقدم، بعد أن شهدت في نهاية 2021 نقلة نوعية، تزامنت مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتركيا تلبية لدعوة الرئيس التركي، لتكون محطة رئيسية في طريق تعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح صفحة جديدة تركز على المصالح المشتركة.

وتؤكد الزيارة اهتمام وحرص قيادتي البلدين على تبادل الزيارات، للاستمرار في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة واسعة من التعاون المثمر، حيث تؤمن قيادة دولة الإمارات بأن تعزيز العلاقات الثنائية لن يسهم فقط في الحفاظ على المصالح المشتركة، ولكن أيضاً في تعزيز ازدهار المنطقة، وتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.

ونشأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا في 1 أبريل من العام 1977، وافتتحت السفارة التركية في أبوظبي في العام 1979، وفي العام 1999 افتتحت الملحقية العسكرية التركية في أبوظبي، وفي 1983 افتتحت سفارة الدولة في أنقرة، وافتتحت القنصلية العامة للدولة في إسطنبول في العام 1989، كما افتتحت الملحقية العسكرية للدولة في أنقرة العام 2005.

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