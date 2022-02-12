محمد بن راشد: نعمل كفريق واحد لمستقبل دولتنا

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أننا في هذا الوطن نعمل كفريق واحد من أجل صنع مستقبل دولتنا، وأضاف سموه عبر فيديو نشره في «إنستغرام»، ضمن وسم «ومضات قيادية»، إننا اليوم أمام مرحلة جديدة وتحدٍ جديد، نجتازه بإقدام وإصرار وبلا تردد لتحقيق الإنجاز، فلا نجاح مع الخوف ولا خوف مع النجاح.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «بداخل كل واحد منا حلم. أحلم بأن يعمل الجميع كفريق واحد، وأن تكون هناك منافسات. نعمل كفريق واحد من أجل صنع مستقبل دولتنا. أحلم بأن تكون جميع القرارات مبنية على معلومات حديثة، وحقائق. أمامنا مرحلة جديدة وتحدٍ جديد. لا نجاح مع الخوف ولا خوف مع النجاح».

وكان سموه قد أطلق وسم «ومضات قيادية»، على حسابه في «إنستغرام»، حيث يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية.

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