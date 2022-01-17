محمد بن زايد ورئيس أرمينيا يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم - خلال اتصال هاتفي - مع فخامة أرمين ساركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا .. علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين دولة الإمارات وأرمينيا وفرص تنميته وتنويع قاعدته خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويدعم جهود التنمية والتقدم في البلدين.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال..عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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