محمد بن زايد والرئيس الكوري يبحثان هاتفياً العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها

المصدر: وام

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أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا مع فخامة مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة.

ورحب سموه بزيارة فخامة مون جاي إن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن سعادته بالمستوى المتميز الذي تتسم به العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

وتناول الاتصال مسارات التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.. وأكدا في هذا الصدد حرصهما المشترك على مواصلة تعميق هذه العلاقات الإستراتيجية المتميزة.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا على مختلف الصعد الاقتصادية والتجارية والثقافية والتنموية.

واستعرض سموه وفخامة مون جاي إن .. التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم البلدين.

وتطرق الجانبان إلى معرض " إكسبو 2020 دبي " وأهمية استضافته بالنسبة لدولة الإمارات والمنطقة للاستفادة من أحدث ما أنتجته الدول من ابتكارات التكنولوجيا وحلول استدامة تخدم مستقبل البشرية وتسهم في تحسين حياة المجتمعات وازدهارها.. مشيرين إلى "أسبوع أبوظبي للاستدامة" ودوره في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية المستدامة والحوار العالمي حول المناخ.

وثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الكلمة التي القاها فخامته في افتتاح "أسبوع أبوظبي للاستدامة".. مؤكداً أهمية بذل الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والابتكار بما يعود بالخير على الجميع.

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