الإمارات: لا عودة للإغلاق.. و«أوميكرون» لم يتسبب بضغوط على القطاع الصحي

المصدر: (دبي ـ عماد عبد الحميد وسيد صالح)

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أكدت الإمارات، أمس، أنها لا تعتزم العودة مجدداً إلى حالة الإغلاق الكامل، وأنها ستركز على إجراء الفحوص للسكان وتطعيمهم باللقاحات، للإبقاء على اقتصادها منفتحاً. وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «إذا تحدثنا عن توقعاتنا بشأن اقتصاد الإمارات في عام 2022، فإننا نبدأ العام بتوقعات بالغة القوة لاقتصادنا»، وأشار معاليه إلى مواكبة الدولة لتداعيات الجائحة، عبر التغييرات التنظيمية والقانونية، وأنها تواصل تحقيق التوازن بين الجوانب الصحية والاقتصادية، حيث ستستمر في زيادة عدد الفحوص، والتشجيع على تلقي اللقاحات كي تعزز قدرة المجتمع على التعامل مع الوضع.

إلى ذلك، أكد الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للصحة العامة، أن متحور «أوميكرون» لم يتسبب بضغط على القطاع الصحي في الدولة، الذي يمتلك قدرة فائقة على تقديم خدمات الرعاية الصحية المطلوبة. وقال الرند: «نحن في نهاية الجائحة، فحسب التقارير العالمية وآراء معظم المختصين سيكون عام 2022 هو الأقرب لنهايتها».

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