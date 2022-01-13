حسين الرند: «أوميكرون» لم يتسبب بضغط على القطاع الصحي ونمتلك مقومات متميزة

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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أكد الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للصحة العامة، أن متحور «أوميكرون» لم يتسبب بضغط على القطاع الصحي في الدولة، رغم الارتفاع الكبير بحالات الإصابة مؤخراً، وأكد أن القطاع الصحي يمتلك مقومات كبيرة ومتميزة وقدرة فائقة على تقديم خدمات الرعاية الصحية المطلوبة.

وقال في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر الإمارات الـ 12 للأنف والأذن والحنجرة بدبي: إن متحور «أوميكرون» يتميز بأنه سريع الانتشار، ولكن مضاعفاته في مجملها تتعلق بالجهاز التنفسي العلوي وخاصة منطقة الحلق، وتأثيره قليل جداً على الجهاز التنفسي السفلي «الرئة»، وهو ما يقلل من خطورته وآثاره الصحية السلبية.

وشدد على أن غير المطعمين معرضين للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، أكثر من الأشخاص الحاصلين على التطعيم.

وبين الرند أن هناك زيادة في حالات الفحص للكشف عن «كوفيد-19» في العديد من مناطق الدولة، وهذا يؤدي إلى نتائج إيجابية أبرزها: الكشف المبكر عن حالات الإصابة والتعامل معها وكذلك مع المخالطين، وكلها أمور تقلل من مضاعفات المرض وتعزز فرص التعامل معه بفاعلية وتحد من خطورته.

وقال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للصحة العامة: نحن في نهاية جائحة «كوفيد-19» فحسب التقارير العالمية وآراء معظم المختصين سيكون عام 2022، هو الأقرب لنهاية الجائحة.

وبين الرند، أن متحور «أوميكرون» بات السائد عالمياً، مشيراً إلى أنه يتم حالياً فحص الجين المسبب للإصابة بفيروس «كورونا» لمعرفة أنواع السلالات المصاب بها الأشخاص في الدولة، وأكثر هذه الأنواع انتشاراً.

وأكد الدكتور حسين: أن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في جميع مراحل الجائحة وحسب المتطلبات والمعايير العالمية، لافتاً إلى أن الدولة تعاملت مع جائحة «كوفيد-19» على أكمل وجه ونجحت بشكل متميز في التعامل مع الجائحة، مما جعلها بين أفضل دول العالم في هذا الجانب.

أوراق علمية

ومن جهة أخرى ناقشت الجلسات العلمية لمؤتمر الإمارات الـ 12 للأنف والأذن والحنجرة عدداً من الأوراق والأبحاث العلمية حول جراحة الأذن الوسطى وزراعة القوقعة مما وفر للمشاركين تعلم بعض البروتوكولات والتقنيات الطبية في مجال التشخيص، وعلاج المرضى لمواكبة آخر ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات الطبية في هذا المجال.

وبهذا الصدد أكد الدكتور حسين الرند حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تدريب الأطباء الإماراتيين والعرب لكسب الخبرة ورفع كفاءتهم العملية في جراحات الأذن والقوقعة واستخدام المنظار الجراحي، في إطار مواكبة التطور في جميع المجالات وتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين.

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