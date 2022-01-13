الزيودي يؤكد لبلومبرج: لا نية لإغلاق البلاد بسبب ارتفاع إصابات كورونا

المصدر: د ب أ

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أكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي أن الإمارات لا تعتزم العودة لفرض إغلاق كامل على الرغم من الارتفاعات التي تشهدها حاليا في إصابات كورونا، وقال إن البلاد ستركز بدلا من ذلك على الاختبارات وتوزيع اللقاحات لإبقاء الاقتصاد مفتوحا.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت حافظت على الأمور تحت السيطرة فيما يتعلق بكورونا في معظم فترات عام 2021، إلا أنه بعد ظهور المتحور أوميكرون بدأت البلاد تشهد ارتفاعا في الإصابات، لتتجاوز في المتوسط الـ2500 إصابة يوميا خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال الزيودي، في مقابلة مع تليفزيون "بلومبرج": "أوميكرون أقل تأثيرا من المتحور دلتا، وحتى خلال تفشي دلتا لم نغلق البلاد. سنعمل للحفاظ على توازن مع أوميكرون بالتأكيد، ومع أي متحورات في المستقبل فيما يتعلق بكورونا، ولن نعود إلى الإغلاق الكامل للبلاد".

وأضاف أن الإمارات، ومن خلال معرض إكسبو الذي انطلق في إمارة دبي في أكتوبر الماضي، تظهر أن "العالم لا يمكنه الاستمرار في هذا الإغلاق. يجب أن نعود للوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن".

وتتوقع الإمارات تسجيل نمو اقتصادي بـ 4.2% هذا العام، بدعم من ارتفاع أسعار النفط والتعافي من تداعيات الجائحة.

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