محمد بن راشد: نخوض معاً معركة التنمية برؤية واضحة للمستقبل

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضرورة وضع رؤية واضحة للمستقبل، عبر التحاور والتفكير وخوض معركة التنمية، للتغلب على الفقر والجهل والتخلف.

وقال سموه عبر وسم «ومضات قيادية»، على حسابه في «إنستغرام»: «عندما كنت صغيراً ألعب على شاطئ البحر مع أصدقائي كانوا يبنون بيوتاً وقلاعاً رملية على الشاطئ، وأنا كنت أحاول أن أبني في البحر، وكانوا يضحكون، والآن كثيراً ما أصطحبهم إلى مشروع النخلة والمباني التي في البحر. دعونا نتحاور ونفكر في المستقبل ليكون لدينا جميعاً رؤية واضحة، ودعونا نخوض معاً معركة التنمية، وليكن من ضحايانا الفقر والجهل والتخلف».

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