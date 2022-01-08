محمد بن راشد: دعونا نتحاور ونفكر في المستقبل لتعزيز التنمية

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضرورة التحاور والتفكير في المستقبل لوضع رؤية واضحة وخوض معركة التنمية.

وقال سموه مخاطباً أبناء الوطن عبر وسم «ومضات قيادية»، على حسابه في «إنستغرام»: «عندما كنت صغيراً ألعب على شاطئ البحر مع أصدقائي، كانوا يبنون بيوتاً وقلاعاً رملية على الشاطئ، وأنا كنت أحاول أن أبني في البحر، وكانوا يضحكون، والآن كثيراً ما أصطحبهم إلى مشروع النخلة والمباني التي في البحر.. دعونا نتحاور ونفكر في المستقبل ليكون لدينا جميعاً رؤية واضحة، ودعونا نخوض معاً معركة التنمية، وليكن من ضحايانا الفقر والجهل والتخلف».



أيقونة

وتعد نخلة جميرا أيقونة سياحية وتحفة معمارية، فهي أول مشروع بحري يتمّ بناؤه ليصبح الأعجوبة الثامنة إلى جانب عجائب الدنيا السبع، ومن أهم المعالم السياحية التي ساهمت في تعزيز مكانة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص على خارطة السياحية العالمية.

وساهمت الجزيرة المبتكرة التي تم تشييدها في مياه الخليج في زيادة التدفق السياحي لدبي، لا سيما أنها تجسد مفهوم المجتمع النابض بالحياة والأيقونة الجاذبة للأشخاص الذين يعيشون في الإمارات، كما أنها تعد نقطة جذب لملايين السياح الذين يزورون إمارة دبي كل عام.



تصميم

ونخلة الجميرا مكونة من ثلاثة أجزاء هي الجذع، والتاج، وسعفاته 17 ويحيط بها حاجز نصف دائري (الهلال)، مشكلاً حيداً بحرياً اصطناعياً، والسعفات كلها عبارة عن مناطق سكنية وفلل. ويضم جذع الجزيرة مزيجاً راقياً من المساكن، وتجارة التجزئة والفنادق والمرافق الترفيهية، بما في ذلك الميل الذهبي المكون من شقق شاطئية.

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