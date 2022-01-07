محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات لرسالة الأمم المتحدة

المصدر: أبوظبي ــ وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دعم دولة الإمارات لرسالة الأمم المتحدة على الساحة الدولية، وحرصها على التعاون معها، ومساندة جهودها في مختلف المجالات، وعبر سموه عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به الأمم المتحدة وأمينها العام في خدمة الأمن والسلم العالميين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سموه أمس، من أنطونيو غوتيريس أمين عام منظمة الأمم المتحدة، وهنأ غوتيريس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال بتسلم الإمارات مقعدها في مجلس الأمن للفترة من 2022 – 2023، وتمنى لها النجاح في خدمة العالم من خلال هذا الموقع الدولي الرفيع، منوهاً بالمبادرات الإماراتية الإنسانية والتنموية المهمة لدعم الاستقرار والتنمية على الساحة الدولية.

من جانبه هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أنطونيو غوتيريس بإعادة انتخابه لولاية ثانية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة تبدأ من شهر يناير الجاري.

وتناول الجانبان خلال الاتصال مختلف أوجه التعاون بين الإمارات والأمم المتحدة، وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وشددا في هذا السياق على أهمية تسوية الأزمات في المنطقة عبر الحوار والطرق السلمية والعمل الدولي المشترك.

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