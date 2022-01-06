الهلال الأحمر يوزع 250 طناً من المواد الإغاثية في ماليزيا ضمن المرحلة الأولى

المصدر: وام

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وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 250 طناً من المواد الإغاثية على المتأثرين من الفيضانات في ماليزيا ضمن المرحلة الأولى من المساعدات الإغاثية التي تقدمها الهيئة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الاحمر الإماراتي.

حضر التوزيع الأمير حسنال إبراهيم عالم شاه، وصي عرش ولاية باهانج الماليزية، وخالد غانم الغيث، سفير الدولة لدى ماليزيا.

وأثنى الأمير حسنال إبراهيم عالم شاه على الدور البارز للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تقديم المساعدات الإغاثية للمتأثرين بالفيضانات في ماليزيا التي انطلقت في ولاية بهانغ، واستفادت منها الأسر المتضررة والذي يعكس مدى وعمق التعاون بين الإمارات وماليزيا.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أنه بتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، تعزز الإمارات نهجها في الحد من تداعيات الكوارث والأزمات الطبيعية.

وشدد على أن دولة الإمارات كانت كدأبها من أوائل الدول التي أعلنت تضامنها مع ماليزيا في هذه المحنة، وكانت الهيئة سباقة في تقديم الدعم والمساندة وتسخير الامكانيات لتعزيز الجهود المبذولة حاليا وتسهم في الجهود الإنسانية للتخفيف من وطأة المعاناة الناجمة عن تداعيات الأوضاع على المتضررين.

من جانبه، قال خالد غانم الغيث إن دولة الإمارات هي أول دولة استجابت لتقديم الدعم والمساعدات الإغاثية متمثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حيث تم إرسال وفد بشكل عاجل تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتقديم المساعدات اللازمة والوقوف على الأضرار الناجمة من مياه الأمطار الغزيرة والتي تأثرت بها العديد من الولايات في ماليزيا ومن أهمها ولاية بهانغ وسيلانغبور وكوالالمبور.

وأضاف أن دولة الإمارات تربطها علاقات متميزة مع ماليزيا ومن جوانب هذه العلاقات الدور الإنساني من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف الظروف.

وقال إن الهيئة كثفت جهودها الإغاثية والإنسانية لمساعدة الأهالي المتضررين في مختلف الولايات الماليزية في إطار خطة عاجلة للتدخل الإنساني، للتخفيف عن الأسر المتضررة التي تأثرت بشكل مباشر من مياه الأمطار الغزيرة والتي أدت إلى نزوحهم بعد التأثر من الفيضانات التي اجتاحت عددا من الأقاليم الماليزية، لافتاً إلى أن المواد التي تم توزيعها تتضمن طروداً غذائية وأدوات تنظيف والمستلزمات الصحية المتنوعة والاحتياجات الأخرى واستفادت منها 10 آلاف أسرة في ولاية بهانغ.

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