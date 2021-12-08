نظام العمل الأسبوعي الجديد يعزز اندماج الاقتصاد الوطني باقتصادات وأسواق العالم

المصدر: أبوظبي ــ وام

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أعلنت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي، ليكون 4.5 أيام عمل، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022.

ويُطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي، وستكون ساعات الدوام يوم الجمعة من الساعة 7.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً، كما تم توحيد موعد خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً طوال العام.

كما أعلنت حكومات دبي وأبوظبي وعجمان وأم القيوين تغيير نظام العمل الأسبوعي في دوائرها ليتوافق مع القرار الاتحادي، وسيعزز النظام الجديد موقع الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية.

نظام جديد للعمل الأسبوعي في الإمارات ليكون 4 أيام ونصف يوم عمل

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