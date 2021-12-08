نظام جديد للعمل الأسبوعي في الإمارات ليكون 4 أيام ونصف يوم عمل

المصدر: متابعة - البيان، وام

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أعلنت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

ويُطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس (8 ساعات عمل)، ومن الساعة 7.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة (4 ساعات ونصف)، وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.

وسيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

كما تم بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.

اندماج

وعلى الصعيد الاقتصادي، سيعزز نظام العمل الأسبوعي الجديد موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خصوصاً أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

كما أن اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث إنه سيعمل على المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.

ارتقاء

ومن المتوقع أن يدعم النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دولة الإمارات الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم، كما سيرسخ النظام الجديد مرونة العمل الحكومي وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم، وسيعزز مستويات الأداء والإنتاجية، ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل.

ترابط

وسيساهم النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية في دولة الإمارات في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، خصوصاً مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصف، مما يساعد على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، ويعزز الترابط بين الموظفين وأسرهم ويتيح لهم الفرصة للتمتع بعطلة نهاية أسبوع أطول (من ظهر يوم الجمعة وحتى مساء يوم الأحد)، ما ينعكس إيجاباً على العلاقات الأسرية، ويسهم في رفع الإنتاجية والأداء في العمل.

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قد تقدمت بمقترح النظام الجديد للعمل الأسبوعي وضمنته بدراسات معيارية على مستوى دول المنطقة ودراسة جدوى شاملة لرصد النتائج المتوقعة على صعيد رفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي، وتنشيط الحراك الاقتصادي في الدولة من خلال زيادة الاستهلاك المحلي إلى جانب تعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية.

دبي

كما أعلنت حكومة إمارة دبي عن تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة ليتوافق مع النظام الجديد في الحكومة الاتحادية، وتطبيقه على كافة الجهات الحكومية في الإمارات ابتداءً من 1 يناير 2022 المقبل.

وبحسب النظام الجديد للعمل، ستكون أيام العمل من يوم الاثنين ولغاية الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وستكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، فيما سيكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الإمارة لمواكبة رؤية دولة الإمارات لتعزيز موقعها في التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال، وترسيخ مكانتها على خريطة العالم الاقتصادية، وكمركز للأعمال هو الأنشط والأكثر كفاءة وفاعلية من نوعه في المنطقة، وللارتقاء بجودة الحياة في المجتمع الإماراتي وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، وبما ينعكس إيجاباً على الحياة الأسرية ويحقق قفزة نوعية في الأداء الاقتصادي للدولة.

وبحسب النظام الجديد ستكون ساعات الدوام الرسمي في إمارة دبي من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس (8 ساعات عمل)، ومن الساعة 7.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة (4 ساعات ونصف).

أبوظبي

كما اعتمدت حكومة إمارة أبوظبي تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز موقعها التنافسي عالمياً في قطاعات الاقتصاد والأعمال، ولمواكبة التطورات والتوجهات العالمية.

وبحسب القرار سيتم تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في إمارة أبوظبي على كافة الجهات الحكومية لتكون أيام العمل من الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل يوم الجمعة.

وبموجب القرار، تصبح عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد والجمعة نصف يوم، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022، فيما سيكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

كما ستكون ساعات الدوام الرسمي في الجهات الحكومية من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس مع تطبيق نظام الدوام المرن، ومن الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة.

عجمان

واعتمدت حكومة إمارة عجمان تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز موقعها التنافسي عالمياً في قطاعات الاقتصاد والأعمال ولمواكبة التطورات والتوجهات العالمية.

وبحسب القرار سيتم تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في إمارة عجمان على كافة الجهات الحكومية لتكون أيام العمل من الاثنين إلى الخميس ونصف يوم عمل يوم الجمعة.

وبموجب القرار تصبح عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد والجمعة نصف يوم وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022 فيما سيكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

كما ستكون ساعات الدوام الرسمي في الجهات الحكومية من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس ومن الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة.

أم القيوين

كما اعتمدت حكومة إمارة أم القيوين تغيير نظام العمل الأسبوعي تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز موقعها على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي ولمواكبة التطورات والتوجهات العالمية.

وبحسب القرار سيتم تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في إمارة أم القيوين على كافة الجهات الحكومية لتكون أيام العمل من الاثنين إلى الخميس ونصف يوم عمل يوم الجمعة.

وبموجب القرار تصبح عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد والجمعة نصف يوم وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022 فيما سيكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

كما ستكون ساعات الدوام الرسمي في الجهات الحكومية من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس ومن الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة.

نظام العمل الأسبوعي الجديد

ما هو النظام الجديد للعمل الأسبوعي في الإمارات؟

› تعديل أيام العمل الرسمية في القطاع الحكومي في الدولة لتكون 4 أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

ما هي مواعيد العمل الرسمي المعتمدة ضمن القرار الجديد؟

› الدوام الرسمي 8 ساعات عمل يومياً، فيما عدا يوم الجمعة يكون 4 ساعات ونصف

› تم تحديد أيام وساعات العمل الرسمية بالوزارات والجهات الاتحادية لتكون من 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر أيام الإثنين ولغاية الخميس

› ساعات العمل يوم الجمعة تكون من الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً

ما هي مدة العطلة الأسبوعية المعتمدة حسب النظام الجديد؟

› تم تمديد العطلة الأسبوعية لمدة يومين ونصف على مستوى الدولة، لتكون يوم السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل.

متى يبدأ سريان تطبيق القرار؟

› اعتباراً من تاريخ 1 /1/ 2022، على أن يكون يوم الأحد 2/ 1/ 2022 إجازة رسمية.

ما الأثر المتوقع من تطبيق قرار نظام العمل الجديد؟

› تحقيق استمرارية الأعمال والمواءمة مع الاقتصادات العالمية والتعاملات البنكية العالمية

› تعزيز موقع الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال

› تمكين الموظفين من ممارسة أنشطة لم يكونوا باستطاعتهم ممارستها سابقاً بصورة فعالة، مثل بدء مشروع خاص أو استكمال الدراسات العليا أو السفر

هل هناك مرونة للجهات الاتحادية في تطبيق نظام العمل الجديد؟

› يمكن للجهات الاتحادية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة، على أن تقر الجهات آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

هل يشمل القرار طلبة المدارس؟ وما هي أوقات الدوام الرسمي المعتمدة للمدارس؟

› نعم، يشمل القرار المدارس في الإمارات، وستقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق والإعلان عن ساعات الدوام الرسمي.

ما الانعكاسات الإيجابية للقرار وتمديد الإجازة الأسبوعية على الحياة الشخصية والعملية للموظفين؟

› زيادة العطلة الأسبوعية إلى يومين ونصف لها انعكاس إيجابي على الصحة النفسية للأفراد وتعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية عبر توفير وقت نوعي لممارسة النشاطات الثقافية والترفيهية العائلية في العطلة

› يمكن النظام الجديد الأفراد من مختلف الفئات من القيام بأنشطة كانوا لا يستطيعون القيام بها سابقاً، خاصةً مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع، حيث يمكن للموظفين استكمال دراساتهم العليا أو المشاركة في دورات تدريبية، أو البدء بمشروع خاص، أو حتى السفر لوجهات مختلفة

هل دولة الإمارات هي أول دولة عربية أو إسلامية تقر تعديل في نظام العمل الأسبوعي ليكون الجمعة يوم عمل رسمي؟

› من المعروف أن أغلب دول العالم تعتمد يومي السبت والأحد كعطلة أسبوعية، ومن بينها العديد من الدول العربية والإسلامية، مثل المغرب وتركيا وماليزيا وإندونيسيا وغيرها.

ما هي الجهة المسؤولة عن تفاصيل وإرشادات نظام العمل الجديد؟

› الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية @FAHR_UAE

ماذا عن بقية الإجازات المعتمدة في 2022، والتي تصادف يوم الجمعة أو تم ترحيلها ليوم الخميس؟

› سيتم النظر في مواعيد الإجازات المعتمدة في 2022 واعتمادها بناء على القرار الجديد.

هل يتعارض وقت العمل مع فريضة وصلاة الجمعة؟

› لا يوجد تعارض، حيث تم بناء على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون بعد الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.

هل العمل يوم الجمعة يتعارض مع الشرع والنصوص الدينية، خاصةً أنه اليوم الذي تُقام فيه صلاة الجمعة؟

› لا يوجد نصوص شرعية تحدد يوماً معيناً للإجازة، بدليل قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون).

› كما أن وقت الدوام الرسمي يوم الجمعة ينتهي قبل أداء صلاة الجمعة، ولا يتعارض معها.

هل هذه أول مرة يتم فيها تعديل نظام العمل الأسبوعي في دولة الإمارات؟

› تم تعديل عطلة نهاية الأسبوع في الإمارات مرات عدة:

1971 – ١٩٩٩ اعتمدت الإمارات يوم الجمعة كعطلة أسبوعية

١٩٩٩ – 2006 إضافة يوم الخميس للعطلة الأسبوعية لتصبح يومين

٢٠٠٦ – ٢٠٢١ تعديل الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت

2022 تعديل الإجازة الأسبوعية إلى يومي السبت والأحد ونصف يوم الجمعة يبدأ العمل بالقرار الجديد 1 يناير 2022

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