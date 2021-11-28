«البيان» تفوز بجائزة «الصحافة الاستقصائية»

المصدر: البيان

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فازت صحيفية البيان بجائزة الصحافة العربية، في دورتها الـ 20 عن فئة الصحافة الاستقصائية.

ونال فريق عمل صحيفة البيان الذي يضم، ناهد النقبي، عماد عبدالحميد، مصطفى خليفة، نورا الأمير، أحمد يحيى، منى خليفة جائزةالصحافة العربية عن فئة "الصحافة الاستقصائية"، عن عمل حمل عنوان " التجارب السريرية..«روشتة» الوقاية من أمراض وأوبئة العصر".

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الأبحاث والتجارب السريرية.. رهان الإمارات لترسيخ الأمن الصحي المستقبلي

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